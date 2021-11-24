Дополнительный авиарейс свяжет Нальчик и Москву в новогодние праздники

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Дополнительный ежедневный авиарейс из Нальчика в Москву запустят с конца декабря в связи с увеличением пассажиропотока. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"В преддверии новогодних праздников, а также в связи с увеличением туристического пассажиропотока на горнолыжные курорты Кабардино-Балкарской республики (КБР) аэропорт Нальчик совместно с авиакомпанией "Алроса" с 28 декабря открывают дополнительные рейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково", - рассказал собеседник агентства.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в компоновке 8 мест бизнес-класса и 156 экономического класса. Вылеты из Внуково запланированы на 11:00 (29 декабря - в 09:25, 3 января - в 10:00), а вылеты из Нальчика - на 15:00 (29 декабря - в 12:55, 3 января - в 14:00).

По словам Шомахова, пока полеты планируется выполнять до 7 января. "Но при сохранении спроса на рейсы на втором этапе выполнения полетов "Алроса" планирует выполнять рейсы во Внуково на постоянной основе", - пояснил представитель аэропорта.

В настоящее время ежедневно из КБР в Москву осуществляется три авиарейса в день, два из них - во Внуково, один - в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил более 171 тыс. человек, в 2021 году планируется его увеличение почти на 30%.