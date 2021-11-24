"Росэлектроника" показала новую версию защищенного ноутбука в облегченном корпусе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на Международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука в облегченном корпусе из магниевого сплава. Об этом сообщили в среду в пресс-службе холдинга.

"Компьютер предназначен для автоматизации сбора и обработки информации, а также решения расчетно-аналитических и оперативных задач на территориально-распределенных промышленных объектах, например, нефтегазовой отрасли, при проведении полевых испытаний техники, в ходе военных учений и войсковых операций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что новый компьютер разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых предприятием в интересах Вооруженных сил РФ.

"Благодаря использованию при производстве корпуса магниевого сплава, разработчикам удалось на 30% снизить вес устройства при сохранении технических характеристик по прочности и герметичности", - отметили в "Росэлектронике".

В холдинге уточнили, что на ноутбук установлены отечественная операционная система МСВС и аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Соболь", которые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа. "Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня "совершенно секретно" включительно", - говорится в сообщении.

"Качественное телекоммуникационное оборудование является важнейшим ядром при создании ИТ-ландшафта любого предприятия. А когда речь идет о сложных промышленных объектах, то к такой технике предъявляются повышенные эксплуатационные требования. В рамках форума наша аппаратура вызвала большой интерес у представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", - привели в пресс-службе слова генерального директор завода "Луч" Андрея Пестряева.

Другие разработки

В "Росэлектронике" отметили, что также завод "Луч" продемонстрировал на саммите обновленную гарнитуру с активным шумоподавлением ГСШ-03. Аппаратура получила возможность интегрироваться с любыми радиостанциями и адаптироваться к различным видам шлемов.

В пресс-службе добавили, что на Международном телекоммуникационном саммите были представлены совместные разработки завода "Луч" и компании "Рэйджет": комплекс технических средств "Цитран" для организации служебной связи и устройство "Рэйджет-IP", совмещающее функции управляемого коммутатора Ethernet, IP-маршрутизатора, межсетевого экрана, IP шлюза и IP АТС.