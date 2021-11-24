Завершились испытания электронных систем защиты для энергоблока № 3 АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Завершились приемочные испытания комплекса электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ) для энергоблока № 3 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия). Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", добавив, что испытания проводились под наблюдением индийских специалистов.

КЭ СУЗ является принадлежностью реакторной установки типа ВВЭР и предназначен для управления мощностью реактора, вплоть до полной остановки. Как рассказали ТАСС, испытания проходили на площадке корпорации "ВНИИЭМ" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") - единственного в России разработчика и производителя КЭ СУЗ. "Корпорация "ВНИИЭМ" работает на атомном рынке около 60 лет. Оборудование, изготовленное корпорацией, успешно применяется на таких знаковых для атомной промышленности проектах, как АЭС "Тяньвань" в Китае и АЭС "Куданкулам" в Индии", - отметили в Росатоме.

Проверка проводилась на протяжении 12 дней, при этом индийские специалисты проверяли всевозможные варианты работы комплекса и всевозможные (и подчас невозможные, как отметил собеседник ТАСС) комбинации входных сигналов. Получаемые результаты соответствовали требованиям технического задания.

Как отметили в Росатоме, актуальные индийские требования в области использования атомной энергии строже международных. К основным отличиям относятся жесткие требования по кибербезопасности, специальные требования к устройствам, содержащим программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Также уделяется большое внимание к покупным комплектующим изделиям, содержащим встроенное программное обеспечение (например, источники бесперебойного питания, управляемые коммутаторы).

В отличие от российской практики, где пока нет отдельных требований к устройствам с применением ПЛИС, индийский регулятор ввел в действие национальную процедуру для анализа таких систем и применяет ее на тяжеловодных реакторах. Индийские аудиторы провели анализ методологии, применяемой во ВНИИЭМ при создании таких устройств, и в общих чертах подтвердили ее приемлемость. По результатам заводских приемочных испытаний было подтверждено соответствие КЭ СУЗ для блока № 3 АЭС "Куданкулам" требованиям индийского регулятора и получено разрешение на упаковку и консервацию оборудования.

АЭС "Куданкулам"

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков было подписано весной 2014 года. А в июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам".