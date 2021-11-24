Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Калуга удлинят до 2,5 тыс. м

ТАСС, 24 ноября. Взлетно-посадочную полосу удлинят в аэропорту Калуга до 2,5 тыс. м по проекту развития авиакомплекса, который также предполагает реконструкцию соединительной рулежной дорожки, установку системы светосигнального оборудования и другие работы, сообщается в среду на сайте Главгосэкспертизы РФ.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на удлинение взлетно-посадочной полосы авиакомплекса Грабцево до 2 500 м. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. В будущем аэропорт сможет принимать не только широкий перечень судов, среди которых есть также новый российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300, но и значительно улучшит условия ожидания вылетающих и прилетающих пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, одной из главных целей удлинения взлетно-посадочной полосы является развитие маршрутной сети, в том числе с точки зрения дальнемагистральных перевозок. Сейчас аэропорт принимает все виды среднемагистральных самолетов.

Кроме того, по проекту планируется реконструкция соединительной рулежной дорожки, очистных сооружений дождевого стока. Специалисты установят систему светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование, объекты радиотехнического обеспечения полетов.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. Аэропорт с начала 2021 года обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает объемы 2020 и 2019 годов.