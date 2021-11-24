Суд признал законным штраф ФАС для Booking.com в 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на компанию Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом говорится в материалах суда.

"Признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя", - говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

26 августа стало известно о том, что ФАС России оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Вследствие этого гостиницы не имели возможности установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа.