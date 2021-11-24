Пушков ожидает, что зарубежные IT-компании откроют представительства в России до апреля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассчитывает, что иностранные IT-компании откроют представительства или филиалы на территории РФ в первые два-три месяца 2022 года. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

"В принципе я не вижу объективных причин, по которым эти компании отказались бы открыть офисы на территории РФ, потому что данный закон очень определенный и не оставляет выбора. Мы исходим из того, что эти компании все же зарегистрируются в России, откроют представительства, создадут юридические лица. Возможно, не ровно 1 января, поскольку это потребует некоторого времени, но надеемся, что в начале 2022 года они приступят к этой работе и за два-три месяца выполнят требования этого закона", - отметил Пушков.

Он добавил, что закон не оставляет другого сценария, кроме как прекращения деятельности компании в России при несоблюдении требований данного закона. По словам Пушкова, на данный момент нет информации, что какая-либо из иностранных компаний решила покинуть российский сегмент информационного и рекламного рынка и по этой причине отказывается выполнять требования закона.

"Здесь не идет речь о том, что те, кто не зарегистрировался с 1 января, сразу прекратят работу на территории России. У них есть некоторое время, но мы должны видеть, что они начали этот процесс и готовы идти по этому пути. Мы не вводим этот закон, чтобы получить предлог для закрытия компаний. Наоборот, мы вводим его, чтобы они работали в перспективе в полном соответствии с российским законодательством", - подчеркнул сенатор.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России по закону "о приземлении". Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля в России был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации", согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.