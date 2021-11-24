"Туризм.РФ" до 2024 года направит 45 млрд рублей на софинансирование проектов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" направит на софинансирование проектов в сфере туризма 45 млрд рублей до 2024 года, сообщил генеральный директор корпорации Сергей Суханов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"45 млрд [рублей] предусмотрено на участие корпорации "Туризм.РФ" в складочном капитале, то есть корпорация становится партнером для инвестора и проходит самый сложный и ответственный участок - это участок проектирования и строительства туристического проекта или объекта и значительно облегчает его нагрузку на собственный капитал", - сказал Суханов.

Всего в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" государство направит на развитие туристической инфраструктуры более 80 млрд рублей до 2024 года. Из них 24 млрд рублей будут выделены регионам в форме субсидий на обеспечивающую инфраструктуру, а 19 млрд рублей планируется направить на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам на строительство гостиниц. Корпорация уже рассмотрела 385 проектов для софинансирования, рассказал Суханов.

"На сегодняшний день мы уже подписали 18 региональных соглашений и работаем с 27. Я думаю, что до конца года мы подпишем со всеми эти соглашения. В нашей воронке уже 385 проектов, они просмотрены, и уже больше 30 положительных инвестиционных заключений. К концу года мы сформируем приоритетную инвестиционную программу к 2022 году. Она будет состоять из 50 инвестиционных проектов", - отметил гендиректор корпорации.

Ранее правительство РФ увеличило госфинансирование корпорации "Туризм.РФ" до почти 17,9 млрд рублей в 2021 году. В пресс-службе "Туризм.РФ" пояснили, что увеличение финансирования позволит завершить формирование инвестпрограммы и начать процесс заключения соглашений о софинансировании 50 первых проектов по строительству гостиниц и курортов. Часть из этих средств - 6,3 млрд рублей - уже поступила. Дополнительные 11,58 млрд рублей позволяют увеличить объем обязательств корпорации по поддержке инвесторов в 2022-2023 годах и снизить инвестиционную и кредитную нагрузку на проекты, реализуемые в сфере туризма. Указанные средства также будут направлены на финансирование разработки мастер-планов туристических территорий.