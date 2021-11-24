"Авто.ру", HeadHunter и ЦИАН запустили авторизацию через ЕСИА

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Авто.ру", hh.ru, ЦИАН запустили авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ближайшее время авторизацию запустят "Авито" и ряд других компаний. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 г., возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН. В ближайшее время к ним присоединятся "Авито", Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости "Этажи" и ряд других", - отмечается в сообщении.

Всего в настоящее время к проекту присоединились 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

"Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях", - прокомментировал руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

В Минцифры добавили, что при такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе ЕСИА данные граждан останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.

Об эксперименте

Порядок проведения эксперимента установлен постановлением правительства РФ от 27 марта 2021 года № 453. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане участвуют в эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов эксперимента возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие коммерческие ресурсы.