В Минвостокразвития сообщили, что мастер-планы городов ДФО будут готовы до конца 2022 года

ТАСС ,24 ноября. Мастер-планы городов Дальнего Востока в рамках программы "Дальневосточный квартал" будут готовы до конца следующего года, сообщил в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Уже отобраны более семи площадок [по программе "Дальневосточный квартал"] в семи субъектах РФ. Во всех субъектах рассчитываем запустить "Дальневосточный квартал", начать проектирование в некоторых [регионах] уже в этом году, во всех - в следующем, представить мастер-планы, проекты планировки территории - до конца следующего года", - сказал Чекунков на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Строительство кварталов должно начаться в течение двух лет, добавил министр.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) современных жилых кварталов с комфортной городской средой. Еврейская автономная область выступает одной из стартовых площадок программы.