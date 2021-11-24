Госдума переназначила Ольгу Скоробогатову и Ольгу Полякову членами совета директоров ЦБ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за переназначение первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой и зампреда ЦБ Ольги Поляковой членами совета директоров регулятора на новый пятилетний срок. Ранее такую рекомендацию вынес комитет Госдумы по финансовому рынку.

Полякова и Скоробогатова являются членами совета директоров ЦБ с декабря 2016 года.

Совет директоров Банка России - коллегиальный орган управления, в который входят председатель регулятора и 14 членов совета директоров, работающих на постоянной основе в ЦБ. Члены совета директоров назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ.

После доклада Скоробогатовой председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов "есть возможность сейчас сказать спасибо за созданную Национальную платежную систему". "Перед нами стоит человек, который отвечал за ее создание. Это очень важный вопрос защиты суверенитета нашей страны в финансах, один из наших приоритетов, - сказал Володин. - И, конечно, вопросы. Нам их задают граждане. Поэтому мы пошли именно на такой порядок рассмотрения кадровых решений. И думаю, что в будущем будем только так подходить".