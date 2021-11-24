Отели Крыма проверят на соответствие заявленной звездности после жалоб туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности начала работать в Крыму после нескольких жалоб туристов на несоответствие гостиниц требованиям присвоенных категорий, сообщила в среду пресс-служба Минтуризма республики.

"Комиссия в составе представителей министерства курортов и туризма Республики Крым, Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и Роспотребнадзора начала проверку ряда крымских объектов размещения. Проверка вызвана жалобами туристов в курортных регионах ЮФО на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в ходе проверки установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по некоторым требованиям и отдельные номера". "По результатам проверки заключение о несоответствии гостиниц нормативным требованиям, а также о нарушениях, допущенных аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц, будет направлено в комиссию по апелляциям", - добавили в министерстве.

Также отмечается, что повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для повышения конкурентоспособности региона - одна из приоритетных задач для Минкурортов Крыма и отрасли в целом. "Соответствие отеля заявленной категории - это гарантия получения ожидаемого перечня и качества услуг для гостя, залог комфортного и безопасного отдыха. При этом многие средства размещения не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8,7 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.