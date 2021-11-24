TCS Group не рассматривает приобретение розничного бизнеса Ситибанка

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. TCS Group - головная структура Тинькофф банка - не рассматривает вопрос приобретения розничного бизнеса Ситибанка. Об этом сообщил журналистам содиректор группы Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

"Принципиально фокусируемся на росте розничного бизнеса, но в настоящий момент нет предмета для обсуждения вопроса по поводу Ситибанка. <…> Нет на этот момент ни желания, нет ни фокуса на том, чтобы приобретать крупные бизнесы на российском рынке. Мы считаем, что органический рост является лучшим ответом для того, чтобы развивать бизнес в России", - сказал он.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Позднее газета РБК писала, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф банк. Об этом изданию сообщили главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.