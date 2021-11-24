Суд в Киеве освободил Коломойского от штрафа в $175 млн за завышение цен на бензин

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева разрешил предпринимателю Игорю Коломойскому не платить антимонопольный штраф в 4,7 млрд гривен ($175 млн) за завышение цен на бензин. Об этом сообщила в среду бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд гривен в бюджет", - написала она на странице в Facebook. По информации Загребельской, 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе решение Окружного административного суда, которое освобождало автозаправочные станции (АЗС) компаний Коломойского от штрафа из-за завышения цен.

В марте 2021 года антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и оштрафовал на 4,7 млрд гривен. Это решение касалось фирм "Авиас", "Торговый Дом "Авиас", "Пром Гарант Плюс", "Альянс Эволюшн", "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС, в частности компании "Укрнафта".

Коломойский контролирует на Украине 1540 АЗС, работающих под 11 брендами. Все 1540 АЗС устанавливают одинаковые цены на бензин и дизтопливо. В отдельных регионах доля АЗС Коломойского превышает 40%. Кроме того, более 40% акций компании "Укрнафта" принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.