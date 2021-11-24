РЭО подписал соглашение о финансировании экотехнопарка в Тольятти на 270 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о выкупе облигаций на 270 млн рублей для создания к концу 2022 года экотехнопарка по обработке отходов в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"В начале октября наблюдательный совет одобрил финансирование проекта, в рамках которого в Самарской области появится современный экотехнопарк. На первом этапе РЭО окажет поддержку в виде выкупа облигационного займа на сумму 270 млн рублей, которые пойдут на модернизацию объекта обработки мощностью 300 тыс. тонн отходов. 23 ноября был подписан договор купли-продажи облигаций с инвестором "Экоресурс-Поволжье", на 1 декабря назначено размещение облигаций. На втором этапе проекта запланировано строительство объекта утилизации отходов. Общий размер инвестиций в проект составит почти 1,6 млрд рублей", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Общая стоимость проекта на первом этапе составит 945 млн рублей. Второй этап предполагает строительство объекта по утилизации отходов общей стоимостью 644 млн рублей. Капитальные вложения всего проекта составят 1,59 млрд рублей.

"Современный комплекс будет принимать отходы города Тольятти и других муниципалитетов. На нем запустят современные автоматизированные линии сортировки коммунальных отходов. После введения объекта в эксплуатацию доля обработки в регионе вырастет на 60% и достигнет 497 тыс. тонн отходов в год. Сейчас масса образования в Самарской области составляет 1,34 млн тонн ежегодно. Таким образом обработка отходов в регионе достигнет 37% к 2023 году. Введение в эксплуатацию объекта планируется на конец 2022 года", - уточнили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.