"Авито" добавит верификацию аккаунта через "Госуслуги"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сайт объявлений "Авито" введет опцию дополнительной идентификации аккаунта через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении компании в среду.

"Авито" добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг. Верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок, добавляется в материале.

"Авито" поддерживает стремление индустрии и государства бороться за прозрачный интернет. В сутки проверку на платформе проходят порядка 5 млн объявлений, из которых 600-700 тыс. - новые. Также компания проводит верификацию пользователей по паспорту или водительскому удостоверению, отмечается в сообщении.

О компании

"Авито" - самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Ежемесячная аудитория "Авито" составляет более 50 млн человек. На сайте размещено около 79 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 500 тыс. новых объявлений.