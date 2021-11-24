Первые производства в ТОР закрытого атомграда Северска газифицируют к осени 2022 года

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Первые предприятия на территории опережающего развития (ТОР) закрытого города Северска Томской области планируется газифицировать к осени 2022 года. Газ необходим для снижения затрат на производство резидентов, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Сибирского химического комбината (АО "СХК", входит в структуру ТВЭЛ Росатома, градообразующее предприятие в Северске), куратор проектов резидентов в ТОР Андрей Галата.

Ранее мэр Северска Николай Диденко сообщал ТАСС, что власти закрытого города планируют построить на территории опережающего развития в 2021 году газопровод протяженностью 4,5 км. На средства города и области был подготовлен проект газификации, стоимость работ оценивалась в 90 млн рублей, решался вопрос с привлечением средств федерального фонда развития моногородов. Позже Диденко сообщал журналистам, что город не сможет найти средства для софинансирования работ в 2021 году - 20% от стоимости, однако подчеркнул, что газификация крайне необходима для реализации проектов резидентов уже в 2022 году.

"Строительство газопровода на площадках №№ 4-8 ТОР запланировано на следующий год, я думаю, ориентировочно, к августу-сентябрю мы газопровод запустим", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инвестиции в газификацию зоны запланированы на сумму 80 млн рублей, средства будут выделены из бюджета области и города. Потребность в газификации испытывают все резиденты территории, особенно площадки, где зарегистрированы большинство резидентов, - №№ 5,6,7.

Газификация позволит снизить затраты резидентов на производство своей продукции и тем самым увеличить ее конкурентоспособность.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 12 млрд рублей инвестиций благодаря тому, что резиденты получают налоговые льготы. В частности, резиденты ТОР первые пять лет не платят налог на прибыль, имущество и землю. Компании, ставшие резидентами в первые три года после создания ТОР, 10 лет платят сокращенные с 30,2% до 7,6% страховые взносы. В настоящее время на территории зарегистрировано 15 резидентов.