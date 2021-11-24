На пороге отключения. У Молдавии заканчивается срок выплаты по долгу перед "Газпромом"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Молдавия не успевает выплатить долг перед "Газпромом" за топливо, поставленное в октябре и первой половине ноября. В среду истекает 48-часовой срок, отведенный по контракту поставщиком для перевода оплаты поставок.

В Кишиневе, который после нескольких месяцев напряженных переговоров и топливного кризиса смог заключить сравнительно выгодный для себя долгосрочный контракт, просрочку признают. Тем не менее власти Молдавии заявляют, что никак не успеют заплатить вовремя, ссылаясь на сложность и необходимость парламентских процедур.

ТАСС собрал главное о газовых отношениях Кишинева и Москвы и возникшем долге.

В поисках выгоды

На фоне в целом низких рыночных цен на газ власти Молдавии несколько месяцев назад начали попытки скорректировать истекавший в конце сентября и продленный на месяц контракт с "Газпромом", по которому республика закупала топливо в среднем за $149 за 1 тыс. куб. м. Кишинев хотел сохранить привязку цены на газ к нефти зимой - в период высокого спроса на топливо - и делать закупки по рыночным расценкам летом, когда спрос остается низким.

Однако из-за ожидания холодной зимы и повышенной потребности в газе в Азии рыночная цена 1 тыс. куб. м топлива резко взлетела, достигая $2 тыс. Отсутствие контракта с "Газпромом" заставило бы Кишинев покупать газ именно по такой цене - и то, при наличии незарезервированных другими покупателями объемов.

В итоге по временному контракту, который истекал с началом ноября, Молдавия импортировала российский газ примерно по $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев же просил "Газпром" снизить цену до в среднем $200-300, предлагая взамен погашение долгов (только за поставленный газ они достигли $709 млн).

Резкий рост цен и сокращение поставок спровоцировали дефицит газа в стране, которая оказалась вынуждена покупать по рыночным ценам все возможные свободные объемы в том числе у стран ЕС, самих столкнувшихся с нехваткой. В Молдавии было введено чрезвычайное положение.

"Газпром" по запросу Кишинева согласился продолжить поставки газа - но только при условии оплаты накопившихся за сентябрь и октябрь долгов, стоимости текущих закупок, а также заключения нового постоянного контракта с 1 декабря. Компания пояснила, что не руководствуется политикой, а просто не хочет работать в убыток.

О чем договорились Молдавия и "Газпром"

29 октября "Молдовагаз" и "Газпром" смогли прийти к соглашению. Кишинев отчитался, что оплатил долг за сентябрь, а с декабря начнет в соответствии с пятилетним контрактом получать газ по $430-450 за 1 тыс. куб. м при минимальном влиянии рыночной конъюнктуры.

Вопрос о накопившихся исторических долгах - речь идет, прежде всего, о $7 млрд, которые за оплату газа российской стороне должно непризнанное Приднестровье, - было решено передать на рассмотрение межправительственной комиссии РФ и Молдавии.

Кишинев не исключил, что условия договора будут скорректированы, однако власти Молдавии - и президент Майя Санду, и премьер Наталья Гаврилица - заявляли, что в настоящий момент договоренностями удовлетворены. В "Молдовагазе" отмечали, что условия контракта с "Газпромом" даже оказались "наиболее выгодными" для молдавской стороны.

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 17 ноября и вовсе назвал контракт примером конструктивного сотрудничества двух стран и решения сложных вопросов "в прагматическом, спокойном ключе". Он также признал долг Кишинева за поставки и пообещал "в достаточно ускоренном режиме" его выплачивать.

Долг платежом красен

Однако уже 22 ноября стало известно, что Кишинев так и не оплатил текущие поставки - при том что, по заявлениям "Газпрома", это было единственным условием для согласия на пожелания молдавской стороны. Контракт предполагал, что топливо перестанет поступать в Молдавию в течение 48 часов - то есть уже в среду.

"Молдовагаз" оперативно отчитался, что получил уведомление о долге, но попытался объяснить его "особым разрывом" между ценами по истекшему контракту и рыночными, а также нескорректированными тарифами для потребителей. Почти сразу оказалось, что денег на оплату у компании нет, а кредит на $74 млн в такое короткое время она не получит. Поэтому "Молдовагаз" обратился к правительству страны, которое, как сообщили в компании, о возможной проблеме уже месяц как было уведомлено.

Только 23 ноября правительство Молдавии сообщило, что получило надлежащее уведомление. Вице-премьер Андрей Спыну подтвердил, что контракт с "Газпромом" был заключен именно на этих условиях. Он пообещал, что кабмин направит российской компании письмо с объяснениями, но потребует больше времени - чтобы "выделить средства законным путем", проведя через парламент бюджет на следующий год.

По оценке властей Молдавии, произойти это может не раньше четверга - в Кишиневе утверждают, что уведомляли "Газпром" "о проблемах с выплатами", поскольку "из-за норм законодательства не смогут завершить вовремя все процедуры".

Тем не менее Спыну признал, что вина за просрочку платежей лежит именно на молдавской стороне. Однако выразил убеждение, что у "Газпрома" нет "ни одного обоснованного, рационального мотива", чтобы прекратить поставки - несмотря на четко сформулированные условия на контракта.

Но так или иначе, если чуда не произойдет и Кишинев не успеет за стремительно истекающее время оплатить долг, Молдавии придется вновь покупать газ у альтернативных поставщиков, причем по завышенной цене. Как отметил в беседе с ТАСС бывший вице-премьер страны Александр Муравский, выручить молдавскую энергетику в этом случае сможет только мазут - и то лишь частично, как в стране слишком хорошо помнят по всего месяц назад произошедшему кризису.