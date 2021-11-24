В Новосибирской области планируют построить завод по выпуску каменной ваты за 4,8 млрд

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Сен-Гобен" планирует построить в Новосибирской области завод по производству каменной ваты мощностью 50 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей, сообщил во время презентации проекта на инвестсовете Новосибирской области директор по взаимодействию с органами власти Рафаэль Зохрабян.

"Если говорить про проект вкратце, мы планируем строительство завода по производству каменной ваты, начать проектирование с 2022 года, в мае завершить проектирование и выйти на строительство" , - рассказал он.

Он пояснил, что запустить завод с объемом инвестиций около 4,8 млрд рублей компания рассчитывает в 2023 году, предприятие будет производить 50 тыс. тонн каменной ваты в год. Благодаря запуску производства будет создано около 120 рабочих мест. Срок окупаемости проекта составит 11 лет. Ожидаемая выручка - 18,8 млрд рублей.

Для строительства "Сен-Гобен" в Новосибирской области рассматривает два потенциальных участка, один из которых располагается на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) региона. По словам Зохаряна, несмотря на то, что ПЛП привлекателен для создания производства, компания хотела подтверждения о строительстве железной дороги на его территории в 2023 году. Еще одна территория, которую рассматривает инвестор, - площадка контейнерного терминала компании "Евросиб", однако там существуют ограничения при возведении необходимых для производства высотных зданий.

"Безусловно, проект для нас интересен, мы его предварительно уже обсуждали в ходе переговоров, поэтому предлагаем решение принципиально поддержать, а именно ускорить переговоры по окончательной локации. Проект заявлен в перечень проектов от обеспечения инфраструктурными бюджетными кредитами", - сказал по итогам презентации проекта губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

О компании

Сен-Гобен - международная группа компаний, специализирующаяся на производстве и продаже строительных материалов, а также ведущая деятельность в других промышленных отраслях. Штаб-квартира находится в Париже. Президент и генеральный директор - Пьер Андре де Шаландар.