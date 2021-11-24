Власти Липецкой области и ДОМ.РФ будут вместе развивать городскую среду в регионе

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области совместно с ДОМ.РФ будут вместе реализовывать в регионе проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья. Это подразумевает соглашение, подписанное в среду главой региона Игорем Артамоновым и замгендиректора ДОМ.РФ Денисом Филипповым.

"У ДОМ.РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение: прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель", - сказал Артамонов. Он также назвал "очень важным" сотрудничество в сфере строительства индивидуального жилья. "Мы надеемся, что вместе с ДОМ.РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. "Они были реализованы на общей площади в 34,5 га, на этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка", - продолжил Артамонов. По его словам, работы будут профинансированы поровну Единым институтом развития и властями региона.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, в ходе встречи также была достигнута договоренность о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона. "ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка, в настоящее время идет поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации", - заметили в пресс-службе.