Путин выступил за усиление ответственности глав госкомпаний за переход на российское ПО

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Ответственность глав госкомпаний за перевод объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения должна быть повышена, считает президент РФ Владимир Путин.

"Согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний", - сказал Путин на совещании с членами правительства. "Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрыто и все, и они могут быть не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести ответственность", - добавил президент.

Говоря про законопроект о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения, Путин пообещал переговорить с правовым управлением администрации. "Можно, и мне кажется, поскольку там есть люки в законодательстве, заполнить эти люки с помощью указа и, не затягивая это даже до начала следующего года, вносить уже и проект закона в Государственную думу, если юристы считают, что это нужно облечь в форму закона, почему нет? По этому пути давайте и пойдем", - заключил глава государства.