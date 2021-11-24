Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойные зарплаты бюджетникам

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

"Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.

Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года. "Все это, действительно, моменты позитивные, и это все очень хорошо, за исключением роста инфляции, - отметил глава государства. - Но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года. А этого допускать ни в коем случае нельзя".

Путин поручил кабмину предусмотреть дополнительные средства и помочь регионам в достижении требуемого уровня зарплат в бюджетной сфере.

Президент потребовал не учитывать дополнительные выплаты медикам и учителям при определении уровня их зарплат. "Хочу подчеркнуть еще раз, что выплаты по 5 тыс. рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей - о них тоже не нужно забывать - не должны учитываться в определении уровня заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем", - заявил Путин. "И никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", - предупредил он.

"Этот принцип в полной мере касается и выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - уточнил президент. "Врачи, медицинские работники в целом, учителя, воспитатели трудятся в тяжелых, экстраординарных условиях - имею в виду те ограничения, которые вызваны пандемией. Они работают действительно на совесть, с полной отдачей сил, и все требования по оплате их труда обязательно нужно соблюдать", - указал он.