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В МЭР заявили, что средние заработные платы в России растут на фоне снижения безработицы

Средние заработные платы в России растут на фоне снижения безработицы - глава Минэкономразвития.

Пандемия COVID-19
Эффективность "Спутник V" в Сан-Марино составила 80%
Анализ эффективности вакцины в Сан-Марино основан на данных по количеству заражений коронавирусом в стране в ноябре
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