Росздравнадзор: лекарств от ОРВИ, гриппа и для лиц с ковидом в регионах достаточно

Ранее общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила в Росздравнадзор письмо, в котором говорится о риске возникновения дефицита лекарств от ОРВИ, гриппа и COVID-19 в аптеках России. Копия письма есть в распоряжении ТАСС. По данным ОПИ, более 50% опрошенных фармацевтов указали на продолжение роста стоимости лекарств, прежде всего антиковидных препаратов и препаратов для лечения сезонной простуды и гриппа. Динамика роста находится в пределах 5-10%, однако данная тенденция продолжается уже третий месяц, говорится в письме.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств в регионах РФ. В настоящее время лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также от ОРВИ и гриппа в регионах достаточно, сведений о планируемой приостановке, прекращении их производства или ввоза в страну не поступало, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ присутствуют в достаточном количестве. Сведений о планируемых приостановлениях или прекращениях производства лекарственных препаратов или их ввоза в Российскую Федерацию, направляемых производителями лекарственных средств или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в РФ (в соответствии с требованием п. 6 ст. 52.1 Федерального закона от "Об обращении лекарственных средств") в Росздравнадзор также не поступало", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

В ведомстве также подтвердили получение письма от ОПИ, при этом уточнили, что в связи с сезонным повышением спроса на данные лекарственные препараты производителями был увеличен их выпуск. "В частности, по данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора по лекарственным препаратам, вводимым в гражданский оборот, в 2021 году на российский рынок поступило: более 60 млн упаковок международного непатентованного наименования (МНН) "Умифеновир", что в 6 раз больше по сравнению с 2019 годом (10,6 млн упаковок); более 26,7 млн упаковок МНН "Интерферон" (интраназальные формы: спрей, капли, гель, мазь), что почти в 6 раз больше по сравнению с 2019 годом (4,6 млн упаковок); около 8 млн упаковок МНН "Фавипиравир" (в 2019 - не был зарегистрирован, в 2020 - более 3,3 млн); около 15 млн упаковок МНН "Апиксабан" (2019 - 5 млн); около 8 млн упаковок МНН "Ривароксабан" (2019 - 5,3 млн)", - сообщили в Росздравнадзоре, добавив, что за последние полгода в ведомство не поступали обращения граждан о дефиците в регионах вышеперечисленных препаратов.

Данные аптек

По данным маркетплейса "Здравсити", за последние шесть месяцев дефектуры препаратов для терапии ОРВИ, гриппа и COVID-19 не наблюдалось, а имеющиеся запасы складских стоков не позволяют говорить о вероятности новой волны дефицита лекарств, сообщил ТАСС коммерческий директор ЦВ "Протек" Борис Попов. Стоимость противопростудных и противовирусных препаратов за третий квартал текущего года снизилась в среднем на 5,5% по сравнению со вторым кварталом. Цена на лекарства, применяемые при лечении COVID-19, в этот период не менялась. Более того, в октябре-ноябре наблюдается снижение стоимости "ковидных" препаратов: например, цена на "Ксарелто" стала ниже на 4%, чем в августе-сентябре, а на "Фавипиравир" - на 15%, добавил он.

По словам коммерческого директора аптечной сети "Ригла" Натальи Бурдиной, компания также не наблюдает дефицита противопростудных и противоковидных препаратов. Объем продаж лекарств, применяемых при лечении COVID-19, в октябре вырос на 12% по отношению к сентябрю. В ноябре, напротив, спрос снизился на 23% в сравнении с октябрем. Прирост закупочных цен за три месяца составил 1,9%. С конца августа "Ригла" неоднократно проводила дополнительные закупки сезонного ассортимента, учитывая высокую вероятность возникновения повышенного спроса на ряд категорий товаров, отметила она.