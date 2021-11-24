Турецкая лира укрепилась на 7% после сообщений о намерениях ОАЭ инвестировать в Турцию

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Турецкая лира укрепилась в среду на 7% после сообщений о намерениях Турции и ОАЭ подписать несколько крупных финансовых соглашений, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция и ОАЭ в среду подпишут инвестиционный план и соглашение о сотрудничестве между биржами. Ожидается также создание фонда для инвестирования стартапов в Турции.

Вслед за данным сообщением турецкая лира по отношению к доллару укрепилась с 12,7 до 11,66.

После этого курс доллара отыграл незначительную часть потерь и на данный момент составляет 12,13 лир.

Ситуация с турецкой лирой

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ в свою очередь традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением.

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.