Ставрополье удвоит площадь орошаемых земель к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Площадь мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях Ставрополья к 2024 году достигнет 118 тыс. га. Показатель практически удвоится по сравнению с действующим уровнем, сообщил в среду вице-премьер краевого правительства Владимир Ситников.

"Будущее растениеводства - за мелиорацией. Именно поэтому мы ежегодно работаем над увеличением орошаемых сельхозугодий. Уже сейчас площадь мелиорируемых земель в крае превышает 60 тыс. га. А к 2024 году этот показатель должен вырасти практически вдвое - до 118 тыс. га", - написал он на своей странице в Instagram.

Ситников отметил, что крупный проект в сфере мелиорации готовится реализовать ООО "Донское" в Труновском округе. В планах компании ввести 2,5 тыс. га орошения до 2023 года. Объем вложений в строительство превысит 1 млрд рублей.

"Реализация проекта позволит увеличить объемы производства зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур, что усилит позиции Ставрополья на рынке, и даст новый импульс для отрасли переработки", - пояснил вице-премьер регионального правительства.