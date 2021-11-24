Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций в среду сохранялась повышенная волатильность. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,25%, до 3 950,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,11%, до 1 660,59 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:34 мск вырос на 0,63%, до 74,90 рубля, евро - на 0,34%, до 83,84 рубля.

Покупатели рублевых активов нервничают из-за геополитических коллизий, неустойчивым остается и внешний рыночный фон, полагают эксперты.

"Если вчера мировые площадки отыгрывали ростом сильные первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь в еврозоне и США, то сегодня был обнародован неоднозначный блок американских макроданных. Объем базовых заказов на товары длительного пользования в октябре упал на 0,5% при прогнозе роста на 0,2%. При этом число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю неожиданно сократилось до 199 тыс. (прогноз 260 тыс.). Это рекордно низкий недельный показатель с 1960-х годов. С учетом сохраняющегося повышенного давления инфляции в США сильные данные по рынку труда могут ускорить ужесточение денежно-кредитной политики ФРС", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В секторальном разрезе сильнее остальных снижались акции металлургии и горной добычи. Здесь усилились распродажи бумаг золотодобытчиков (бумаги "Полиметалла" снизились на 3,3%; "Полюса" - на 3,6%; Petropavlovsk - на 1,5%), поддерживаемые придавленными ценами на драгоценные металлы, рассказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Заметно скорректировались и акции "Алросы" (-3%). Под давлением были также бумаги "Норникеля" (-1,0%), следовавшие за рынком, а также "Распадской" (-1,4%).

Тем не менее ряд представителей сектора смогли продемонстрировать рост. На фоне слабого рубля продолжили восстанавливать свои позиции "Русал" (+0,3%) и ряд "фишек" сталелитейной отрасли (бумаги НЛМК выросли на 0,6%; ММК - на 0,7%).

Вслед за Сбером снижались и другие "фишки" финансового сектора: заметно просел TCS Group (-2,4%) на фоне заявлений о неготовности выплачивать дивиденды в первых кварталах 2022 года, несмотря на неплохую финансовую отчетность компании за третий квартал 2021 года, Мосбиржа (-3,5%), ВТБ (-1%).

Следуя за ухудшением динамики NASDAQ скорректировались акции технологического сектора (бумаги Yandex снизились на 0,9%; Ozon - на 2,1%)

Прогноз на 25 ноября

"В среду рынки могут отыгрывать информацию из протоколов последнего заседания ФРС. Впрочем, активность инвесторов в четверг может быть в целом низкой, так как в США будет выходной в связи с празднованием Дня благодарения. Завтра протоколы предыдущего заседания раскроет и ЕЦБ, состоится выступление главы европейского регулятора Кристин Лагард. В этот же день выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бейли", - рассказал Александр Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 25 ноября может формироваться в пределах 3 900-4 000 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,2-75,2 рубля.