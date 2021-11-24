Производство оборудования для пищевой промышленности планируют запустить в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Производство линий розлива и тары для пищевой промышленности объемом инвестиций более 600 млн рублей планируют запустить в Новосибирске. Начало строительства запланировано на осень 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

"Компания "Метагрупп" планирует строительство предприятия по производству комплексных линий розлива для пищевой промышленности, выпуску оборудования для производства и розлива воды и напитков в стеклянную и ПЭТ тару. Начало строительства запланировано на третий квартал 2022 года, выход на проектную мощность - 2027 год. Площадь производственного цеха составит 5,8 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта была одобрена в среду на Совете по инвестициям Новосибирской области. Объем инвестиций в создание производства составит 618,4 млн рублей. В пресс-службе добавили, что АИР будет осуществлять подбор участка для компании.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Новосибирской области добавили, что производственный цех будет создан на территории Новосибирска. Благодаря реализации проекта будет создано 44 новых рабочих места. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2022-2027 гг. составят 257 млн рублей.