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В Дагестане на строительство солнечных электростанций направят 10 млрд рублей

Суммарная мощность двух объектов составит 156 МВт

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Две компании планируют инвестировать 10 млрд рублей в строительство солнечных электростанций в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

"Две компании планируют инвестировать 10 млрд рублей в строительство солнечных электростанций в Дагестане. В настоящее время строится Южно-Сухокумская СЭС. Мощность объекта составляет 15 МВт, запуск запланирован на апрель 2022 года", - говорится в сообщении.

Суммарная мощность двух объектов составит 156 МВт, добавили в региональном министерстве.

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