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Bloomberg: ОПЕК ожидает, что высвобожденная из резерва нефть создаст переизбыток на рынке

В организации заявили, что рассматривают отмену запланированного на январь увеличения производства в случае перенасыщения рынка выпущенными запасами, отмечает агентство

ТАСС, 25 ноября. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что задействованная из стратегических резервов доля нефти может привести к значительным излишкам поставок на мировой рынок. Об этом говорится в распространенном в среду документе, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg.

По его данным, при условии извлечения из резервов порядка 66 млн баррелей в течение ближайших двух месяцев избыток нефти может возрасти на 1,1 млн баррелей в сутки. Ряд делегатов стран ОПЕК отметили, что рассматривают отмену запланированного на январь увеличения производства в случае перенасыщения рынка выпущенными запасами.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что задействовать часть нефтяных запасов намерены и ряд других государств, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.

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