Petrobras увеличит инвестиции почти на четверть в следующем пятилетии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Совет директоров бразильской нефтегазовой компании Petrobras в среду утвердил стратегический план, предусматривающий выделение $68 млрд в течение 2022-2026 годов. Как уточняет пресс-служба компании, это на 24% больше, нежели планировалось в аналогичном документе год назад.

Как уточняется, основной объем инвестиций будет направлен на разведку и добычу углеводородов. На это предлагается выделить $57 млрд в 2022-2026 годах.

"В этот период запланирован ввод в строй 15 новых платформ на шести полях, что отражает изменение в стратегии компании в части отказа от использования арендованных платформ в отдельных проектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что при формировании нового инвестплана в Petrobras исходили из прошлогодних установок о необходимости обеспечить рентабельность проектов при цене на нефть в 35 долларов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ожидается, что объем добычи компанией нефти и газа в ближайшую пятилетку будет находиться на отметке соответственно 2,7 и 3,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.