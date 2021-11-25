Площадь ТОР Северска выросла в 4,3 раза в 2021 году под нужды экопроектов резидентов

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Площадь территории опережающего развития (ТОР) в закрытом атомграде Северске, которая отведена под предприятия резидентов, была увеличена с 138 га до 600 га преимущественно для реализации экопроектов по переработке отходов. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Сибирского химического комбината (АО СХК, входит в структуру ТВЭЛ Росатома, градообразующее предприятие в Северске), куратор проектов резидентов в ТОР Андрей Галата.

"Площадь была изначально 138 га, а в 2021 году - 600 га, за счет трех участков увеличилась площадь почти в пять раз. К нам обратилась группа резидентов для реализации своих проектов. Те участки, которые уже были в ТОР, им не подходили. По трем участкам мы готовили необходимые документы, "Атом-ТОР" (управляющая компания ТОР - прим. ТАСС) заключал с этими резидентами предварительные соглашения, что они готовы инвестировать деньги и создавать рабочие места. И с этими документами мы заходили в правительство РФ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что прежде всего участки были нужны под экопроекты резидентов "ТЕФРА" и "РГ - Западная Сибирь". "ТЕФРА" обладает патентом на уникальную установку по переработке золошлаков в инертные материалы и попросила размещения в границах ЗАТО, но ближе к северской ТЭЦ как источнику материала. "РГ - Западная Сибирь" в свою очередь будучи предприятием Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в структуру Росатома) по переработке промышленных отходов, нуждалась в участке в километре от жилой зоны без инфраструктуры и строений. Также один участок потребовался под нужды резидентов в новых отраслевых проектах, куда входят переработка древесины и другие.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 12 млрд рублей инвестиций благодаря тому, что резиденты получают налоговые льготы. В частности, резиденты ТОР первые пять лет не платят налог на прибыль, имущество и землю. Компании, ставшие резидентами в первые три года после создания ТОР, 10 лет платят сокращенные с 30,2% до 7,6% страховые взносы. В настоящее время на территории зарегистрировано 15 резидентов.