Урожай ягод в России в 2021 году достигнет почти 20 тыс. тонн

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Аграрии в России прогнозируют в 2021 году урожай ягод почти 20 тыс. тонн, этот показатель останется на уровне 2020 года, сообщила ТАСС на площадке форума "ЮГАГРО" генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

"Мы наблюдаем некоторый рост по таким культурам как смородина, малина по сравнению с прошлым годом, голубика, но при этом видим, что многие крупные хозяйства сокращают насаждения. Урожай будет где-то на уровне прошлого года 18-20 тыс. тонн, меняется соотношение ягод", - заявила Козий.

Она отметила, что Россия пока не самообеспечивает себя ягодами, в стране производится порядка 20-25% от уровня потребления ягод, ежегодный уровень производства достигает порядка 18,6 - 18,7 тыс. тонн производства ягод в год, импортируется еще около 50-60 тыс. тонн. По ее словам, в стране производят все виды ягод, но объемы производства разные.

" Есть эксклюзивная ягода облепиха, которой мы производим очень много по мировым масштабам, у нас ее очень много выращивают на Алтае, порядка 3 тыс. тонн, узкий, интересный сегмент. Развивается плантационное выращивание северных ягод: морошки, княженики, болотной клюквы. Это целая отрасль, которая начинает развиваться, отрабатывать технологии", - сообщила руководитель Ягодного союза.

По ее словам, от 65% до 70% всего производства ягод в России приходится на землянику садовую, которую принято называть клубникой. Так, она отметила, что один из лидеров по выращиванию этой ягоды Краснодарский край, где производят порядка 2 тыс. тонн, из 10-12 тыс. тонн по стране. Козий заявила, что ягодная отрасль в России начала развиваться в последние пять лет, появились меры господдержки, среди которых программы по созданию мелиорационных систем, программа по поддержке садоводства Минсельхоза РФ, различного рода субсидии. При этом собеседница агентства отметила, что развитие отрасли сдерживают высокие объемы инвестиций, необходимые для производства.

"Высокий объем инвестиций необходим на закладку ягодных плантаций, 1 га насаждений стоит порядка 2 млн рублей, если мы идем в тоннели, то уже стоимость повышается до 10-20 млн на 1 га. Для ягодных хозяйств характерны проблемы средств защиты растений, которые на ягоды практически не зарегистрированы, необходимо провести большое количество исследований, стоимость регистрации одного такого средства на одну культуру достигает от 4 до 8-12 млн рублей. Площади ягодников у нас не большие, объем рынка по реализации - порядка 1 млн рублей в год. Надеемся, что появятся инициативы, которые позволят упростить эту процедуру", - резюмировала Козий.

О выставке

"ЮГАГРО - это самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, она стартовала в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 году свыше 150 компаний впервые примут участие в выставке.