Эксперты назвали самые высокооплачиваемые услуги самозанятых

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самые дорогие услуги оказывает самозанятые в России, которые работают в сфере недвижимости. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса "СберУслуги" среди средних медианных значений оплат услуг самозанятых по стране.

Так, например, услуги по продаже дома или квартиры обойдутся клиентам от 30 тыс. рублей. В то же время за помощь в покупке квартиры самозанятые берут в среднем от 20 тыс. рублей. У фрилансеров самая дорогая услуга - создание корпоративного сайта, за которую минимум исполнители попросят 10 тыс. рублей. Топ-5 самых дорогих услуг закрывают услуги по установке кондиционера, в среднем мастера за такую работу берут от 6 тыс. рублей.

Категории "деловые услуги" и "фриланс" - самые высокооплачиваемые категории в сервисе. Дальше идет категория "красота и здоровье", здесь самые дорогие услуги - микроблейдинг, татуаж губ и бровей, а также мужской татуаж. Средняя стоимость на эти услуги начинается от 5 тыс. рублей.

"Сервис СберУслуги" запустился год назад и уже стал одним из лидеров на рынке маркетплейтплейсов услуг, привлекая внимание как самозанятых исполнителей, так и заказчиков. В сервисе СберУслуги самозанятые оказывают более 600 видов различных услуг, включая как узкоспециализированные услуги, такие как 3D-моделирование и разметка данных, так и те, которые не требуют особых навыков, например, выгул собак или уборка", - прокомментировала результаты аналитики операционный директор Марина Александровская.

По данным сервиса, услугами самозанятых чаще всего интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге.

По данным последнего исследования Юkassa (сервис компании ЮMoney) и "СберУслуги", количество самозанятых за последний год выросло в 2,4 раза, а оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза.