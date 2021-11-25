РГ: рынок доставки попросил власти Москвы изменить условия работы курьерских служб

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой изменить условия курьерским службам для более эффективной работы. Об этом в четверг сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ, подготовленный по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по развитию потребительного рынка.

Выделяется несколько проблем. В их числе - "доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта". В письме отмечается, что из-за этого повышаются цены на услуги доставки товаров для клиентов. Службам приходится закладывать в себестоимость услуги расходы на оплату парковок, так как их автомобили паркуются в городе на общих основаниях, пишет газета.

Авторы письма предлагают разработать механизм аккредитации курьерских компаний и критерии допуска автомобилей, осуществляющих доставку, на перемещение по полосе общественного транспорта и использование парковочного пространства на льготной основе. Затем, по их мнению, следовало бы разрешить движение по полосе общественного транспорта на льготной основе, в том числе с взиманием абонентской платы, и вернуть для служб доставки ранее существовавший в Москве 15-минутный интервал для оплаты парковки. Также предлагается создать специальный льготный тариф для автомобилей служб доставки, ограниченный по времени.

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков рассказал изданию, что важно оценивать не только сегодняшнюю ситуацию в столице, но и перспективы развития индустрии доставок. "По нашим прогнозам, к 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, значительная часть которого придется на Московский регион. Что будет, если на дороги Москвы выйдет в два раза больше курьерского, логистического автотранспорта, чем сейчас? Необходимо начать решать эти и другие вопросы, причем важно делать это системно, совместными усилиями бизнеса и власти", - выразил Митюков свое мнение газете.

В числе прочих подписавших письмо, по данным издания, - член правления ТПП РФ Петр Каныгин, представители сервиса "Сбермаркет", службы доставки DPD и другие.