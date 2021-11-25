Компания "Феррони" открыла первый НИОКР-центр на базе регионального оператора "Сколково"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Производитель входных и противопожарных металлических дверей открыл первый центр по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР-центр) на базе регионального оператора "Сколково" - на площадке технопарка "Жигулевская долина" (Тольятти). Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и компания "Феррони" подписали соглашение о партнерстве. Исследовательский центр на площадке технопарка "Жигулевская долина" стал первым партнерским НИОКР-центром, открывшимся на базе регионального оператора "Сколково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр НИОКР компании "Феррони" будет сосредоточен на передовых разработках "умных" дверей и замков, а также методах автоматизации производства.

Как пояснили в фонде, современные двери - это уже сложные биометрические системы, включающие системы контроля и управления доступом (СКУД), цифровые двойники. А также это роботизированные линии производства и пункты выдачи. Решение задач компания видит как в передовых инструментах конструирования и обучения, так и в области электронной коммерции, собственных системах "Умный дом", а также в собственной радиоэлектронной аппаратуре и компонентной базе.

Фонд уже сотрудничает с компанией "Феррони" по нескольким направлениям: поиск технологических решений в РФ и за рубежом, совместное определение целей и инструментов для осуществления компанией собственных НИР и ОКР, продвижение инновационной продукции "Феррони" на площадках фонда, а также обучение партнеров компании по работе с продуктами.

"В сентябре 2021 года компания официально открыла производственную площадку в Тольятти. Очевидно, что видеть компанию, ведущую разработки, и имеющую собственное производство - это благо как для бизнеса, так и для региона, так как создаются все предпосылки для постоянного внедрения новых технологий и создания высокопроизводительных рабочих мест, концентрации высококвалифицированных кадров", - сказал заместитель руководителя, директор по партнерам департамента регионального развития фонда "Сколково" Олег Макаров, слова которого приводятся в сообщении.