Глава Минвостокразвития предложил ввести единое управление Северным морским путем

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Создание единого управления Северным морским путем может повысить эффективность использования судоходной магистрали. Об этом сообщил в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Проводится работа по повышению эффективности самой модели управления Северным морским путем. Есть такая табличка из 30-х годов Папанина (начальника Главсевморпути Ивана Папанина - прим. ТАСС), называется "Начальник Севморпути", возможно, пришло время, чтобы такую табличку возродить, чтобы у Севморпути был начальник. И не просто в рамках межведомственного взаимодействия, а в рамках единого контруправления, в рамках одной сильной структуры осуществлялся весь комплекс [мероприятий]", - сказал Чекунков.

На базе такой единой структуры, по его словам, могло бы осуществляться прогнозирование погодных, навигационных, ледовых условий, проводиться анализ, в том числе с применением космических данных, современных средств прогнозирования, нейронных сетей, больших данных. Структура могла бы анализировать оперативную обстановку, планировать работу судов ледокольной проводки, береговое обеспечение.

В новость внесена правка (10:58 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - по развитию Дальнего Востока и Арктики.