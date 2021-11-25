ЦБ установил тарифы для банков по В2В-операциям в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России установил тарифы для банков за свои услуги по В2В-операциям в Системе быстрых платежей (СБП) в 2022 году, они составят от 3 копеек до 5 рублей, говорится в сообщении регулятора.

"Планируется, что с 1 января 2022 года в СБП будут доступны В2В-операции - переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом банки будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам. Тарифы регулятора по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода", - сообщает Банк России.

Весной будущего года планируется подключение переводов граждан в пользу государства (C2G-операции), тарифы Банка России по которым для кредитных организаций будут нулевыми.

В настоящее время в СБП можно осуществить переводы между счетами граждан в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и так далее (В2С-операции).