"ОВК Финанс" сообщила о техдефолте

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "ОВК Финанс", входящая в группу "Объединенная вагонная компания" (ОВК), сообщила о техническом дефолте по выплате купонного дохода по облигациям на 16 млрд рублей, говорится в сообщении компании. ОВК, крупнейший производитель вагонов в России, заявляет, что это не повлияет на ее работу и обязательства перед заказчиками.

Компания должна была до 24 ноября выплатить купонный доход по облигациям за 15 и 16 купонные периоды, общая сумма обязательств - 16,3 млрд рублей. Размер неисполненного обязательства по выплате купонного дохода составляет 1,34 млрд рублей, неисполненного обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций - 14,999 млрд рублей.

Причина неисполнения обязательств "ОВК Финанс" заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде, говорится в сообщении. В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности, сообщили в ОВК.

"При этом "ОВК Финанс" - отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт "ОВК Финанс" не создает риски для деятельности производственного контура ОВК и исполнения обязательств перед заказчиками", - подчеркнули в компании.

ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании более 70 моделей вагонов нового поколения.