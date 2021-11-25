Власти Приамурья поддержат фермеров, увеличивающих площади под посадку картофеля и овощей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют для увеличения урожайности картофеля вводить новые площади для посадки. Чтобы стимулировать фермеров, занимающихся этим направлением, разрабатывается комплекс мер поддержки, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства области Олег Турков.

"Готовим существенные меры поддержки тем фермерам, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые готовы будут вопреки сегодняшней экономической конъюнктуре уменьшить площади под ту же сою, ввести дополнительные площади в оборот и заниматься картофелем и овощами", - сказал Турков.

В 2021 году в планах аграриев было собрать с полей около 25 тыс. тонн картофеля и около 8,5 тыс. тонн овощей. Однако урожай составил 18,7 тыс. тонн и около 5,1 тыс. тонн соответственно. Отмечается, что в период летнего паводка под водой погибло около 30% посевов картофеля и около 20% овощных культур.

"Понятно, что даже 25 тыс. тонн картофеля и 8 тыс. тонн овощей - этого недостаточно. Мы ставим задачи по увеличению существенно объемов производства картофеля и овощей, поэтому мы предложили эксклюзивные меры поддержки, мы готовы на 2022 год заложить в бюджете примерно 70 тыс. рублей на каждый гектар прироста, но взамен аграрии должны будут не просто получить деньги, а вложиться в качественные семена, приобрести удобрения по нормам 180 кг на гектар, и увеличить урожайность по показателям. И отчитаться", - сказал Турков.

По данным Туркова, результатами предварительной работы по этому вопросу стало то, что аграрии готовы совокупно выделить около 600 га под посадку картофеля, и пока около 30 га - под овощи.

О покрытии потребности в овощах

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприятия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновременно он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

Ранее со ссылкой на вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева сообщалось, что Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц.

Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.