Туроператоры закрыли долги 2020 года перед более чем 1 млн туристов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Туроператоры выполнили обязательства по несостоявшимся в 2020 году турам перед более чем 1 млн российских туристов, это стало возможным в первую очередь благодаря принятому в прошлом году решению о переносе обязательств туроператоров, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отсрочка обязательств туроператоров стала одной из самых действенных мер поддержки бизнеса и людей. По оценкам Ростуризма, обязательств по турам, купленным до 31 марта 2020 года, было порядка 44 млрд рублей. Из-за закрытия международных направлений в поездки не смогли отправиться 1,3 млн туристов. В итоге с прошлого года, за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек", - говорится в сообщении.

Что касается 2021 года, то еще 18 млрд рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. После открытия страны летом этот долг сокращается опережающими темпами и, по оценкам Ростуризма, будет полностью погашен к осени 2022 года. В ведомстве отметили, что около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств. Оставшиеся обязательства приходятся на закрытые направления преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии. Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок.

"Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство туристических стран Европы и Юго-Восточной Азии откроется в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами. Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", - подчеркнули в Ростуризме.

В ведомстве обратили внимание на то, что большинство стран Европы и Северной Америки разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 годов. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.