{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туроператоры закрыли долги 2020 года перед более чем 1 млн туристов

Отсрочка обязательств туроператоров стала одной из самых действенных мер поддержки бизнеса и людей, отметили в Ростуризме

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Туроператоры выполнили обязательства по несостоявшимся в 2020 году турам перед более чем 1 млн российских туристов, это стало возможным в первую очередь благодаря принятому в прошлом году решению о переносе обязательств туроператоров, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отсрочка обязательств туроператоров стала одной из самых действенных мер поддержки бизнеса и людей. По оценкам Ростуризма, обязательств по турам, купленным до 31 марта 2020 года, было порядка 44 млрд рублей. Из-за закрытия международных направлений в поездки не смогли отправиться 1,3 млн туристов. В итоге с прошлого года, за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек", - говорится в сообщении.

Что касается 2021 года, то еще 18 млрд рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. После открытия страны летом этот долг сокращается опережающими темпами и, по оценкам Ростуризма, будет полностью погашен к осени 2022 года. В ведомстве отметили, что около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств. Оставшиеся обязательства приходятся на закрытые направления преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии. Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок.

"Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство туристических стран Европы и Юго-Восточной Азии откроется в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами. Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", - подчеркнули в Ростуризме.

В ведомстве обратили внимание на то, что большинство стран Европы и Северной Америки разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 годов. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.

Теги
Россия
Зеленский анонсировал создание на Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines
Президент Украины заявил, что целесообразность создания национального авиаперевозчика ранее была подтверждена консультантами из Франции
Читать полностью