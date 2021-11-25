"Аэрофлот" запустит с 17 декабря регулярные прямые рейсы между Красноярском и Бангкоком

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы из Красноярска в столицу Таиланда Бангкок с 17 декабря, билеты уже поступили в продажу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

"Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737", - сказано в сообщении.

Рейсы из Красноярска будут выполнятся раз в неделю. Время в пути составит чуть больше семи часов. Новый маршрут является частью программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. "Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее", - отметили в пресс-службе.