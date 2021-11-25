Бюджет Смоленской области на 2022 год приняли в первом чтении с профицитом 1,2 млрд рублей

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании в четверг в первом чтении приняли закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Общая сумма доходов в предстоящем году составит 56,4 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше расходов, профицит прогнозируется на уровне 2,1%, сказал при рассмотрении документа заместитель губернатора Алексей Гусев.

"На 2022 год предлагается общий объем доходов утвердить в сумме 56,4 млрд рублей, в том числе собственные доходы 42,1 млрд рублей. <...> Общий объем расходов утвердить в сумме 55,2 млрд рублей. Бюджет утвердить с профицитом 1,2 млрд рублей", - сказал Гусев.

Он отметил, что превышение доходов над расходами на 2,1% носит технический характер и обусловлено установленными ограничениями по замещению бюджетным кредитом коммерческий заимствований. Кроме того, финансовая помощь из федерального бюджета на 2022 год на данный момент составляет 14,4 млрд рублей, что на 10% меньше уровня 2021 года. "Это связано с тем, что еще не все трансферты распределены между регионами, ко второму чтению [закона о бюджете Смоленской области] будут уточняться", - добавил Гусев.

Планируется, что в 2022 году наибольший объем расходов будет направлен, в том числе на развитие системы образования региона - порядка 12 млрд рублей, на развитие дорожно-транспортного комплекса - 8,6 млрд рублей. На сферы здравоохранения и соцподдержки граждан предусмотрено более 9 млрд рублей. "Мы, глубокоуважаемые коллеги, внесли тот проект бюджета на ваше рассмотрение, который, по нашему мнению, отвечает интересам смолян в части имеющихся у нас бюджетных возможностей и с точки зрения собираемости налогов в рамках нашего региона, и с точки зрения иных источников наполнения бюджета, в том числе с значительной помощью федерального центра", - сказал присутствовавший на заседании губернатор Алексей Островский.

В бюджете региона на 2023 год доходы прогнозируются в сумме 55,5 млрд рублей, расходы - 55 млрд рублей, на 2024 год сформирован бездефицитный бюджет с доходами и расходами в 57 млрд рублей. За принятие законопроекта о бюджете в первом чтении проголосовали 33 депутата, против - 9, сказал по итогам рассмотрения председатель облдумы Игорь Ляхов. Второе чтение запланировано на 17 декабря.

В бюджете Смоленской области на 2021 год с учетом внесенных в июне изменений общий объем доходов составляет 54,4 млрд рублей, объем расходов - 56,6 млрд рублей, дефицит - 2,15 млрд рублей, что составляет 5,6%.