Госдума ратифицировала протокол к соглашению о госкредите Венгрии на строительство АЭС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Венгрии о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года (протокол подписан в Москве и в Будапеште 7 мая 2021 года).

В соответствии с соглашением, правительству Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до €10 млрд на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии. Просроченные обязательства венгерской стороны по соглашению отсутствуют. По состоянию на 14 мая 2021 года Венгрия использовала средства кредита в сумме €320,4 млн. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.

В связи со значительной задержкой начала строительства АЭС из-за затянувшейся процедуры получения от Европейской комиссии одобрения этого атомного проекта Венгрия 30 января 2020 года обратилась в Минфин России с просьбой о продлении на пять лет (до конца 2030 года) срока использования кредита и переносе начала погашения основного долга по кредиту с 2026 года на 2031 год при сохранении неизменным окончательного срока погашения кредита (15 сентября 2046 года).

Российский исполнитель проекта ГК "Росатом" согласовал изменения графика строительства АЭС. 7 мая 2021 года подписан межправительственный протокол, предусматривающий продление периода использования кредита на пять лет - до конца 2030 года - и установление даты начала погашения основного долга по кредиту не позднее 15 марта 2031 года без изменения окончательной даты погашения кредита - 15 сентября 2046 года.

Для обеспечения соблюдения интересов РФ как кредитора в протокол включено положение об обязательстве венгерской стороны осуществить не позднее 30 апреля 2021 года погашение текущей задолженности в сумме €72,7 млн и уплату процентов, начисленных на эту сумму на дату погашения. Это обязательство полностью исполнено венгерской стороной в установленный срок (30 апреля 2021 года) - до даты подписания протокола. Кроме того, протокол предусматривает положение о возможности для сторон по инициативе заемщика согласовывать уменьшение ранее согласованной суммы годового использования кредита в срок не позднее 1 июля текущего бюджетного периода, равного календарному году, что соответствует правилам предоставления Россией госкредитов иностранным государствам-заемщикам.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№5 и №6) с реакторами ВВЭР-1200.