В 2022 году в Благовещенске построят вторую очередь тепличного комплекса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство второй очереди тепличного комплекса, ввод которого позволит Амурской области увеличить урожай овощей с 30% до 50%, начнется в первом квартале 2022 года. Сдать объект планируется к концу года, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

"В настоящий момент есть проект, экспертиза, желание учредителей строить вторую очередь [тепличного комплекса]. Есть взаимоотношение с банком, так как без банковского кредита не обойтись - порядка 900 млн рублей стоимость этого объекта. Кроме того, планируем оказать поддержку [этого проекта] в виде компенсации на строительство, чтобы в первом квартале 2022 года начать строительство", - сказал Турков.

Сдача объекта запланирована на осень 2022 года.

"[Работа комплекса] дополнительно в 2023 году добавит около 3 тыс. тонн овощей, и будем обеспечены не на 30%, как сегодня, а на 50%", - сказал Турков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприятия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновременно он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. Кроме того, Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц. Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.