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Дума разрешила фермерам продавать продукцию на своих участках

Закон устанавливает, что размещать нестационарные торговые объекты разрешено только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать товар не только на рынках или ярмарках, но и на собственном участке.

Документ был внесен в Госдуму правительством. Он предусматривает, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства. Для продажи такой продукции будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц.

При этом документ устанавливает, что размещать нестационарные торговые объекты разрешено только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, возведение этих объектов не должно нарушать почвенный слой земельного участка.

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