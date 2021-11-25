Госдума одобрила во II чтении трансформацию договоров аренды в концессионные соглашения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность трансформации договоров аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект определяет особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности), переданное собственником арендатору в соответствии с договором или договорами аренды. Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет.

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера. Речь идет о принятии концессионером инвестиционных обязательств на период, равный сроку действия заключаемого соглашения. При этом размер инвестиционных обязательств должен не менее чем в полтора раза превышать размер таких обязательств для арендатора, а при их отсутствии - размер арендной платы за весь период действия договора аренды либо восстановительную стоимость объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Законопроект также предусматривает формулу расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера.

Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации должно быть направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 года, а объем инвестиционных обязательств концессионера при заключении такого соглашения определяется губернатором субъекта РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.