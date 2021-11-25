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Суд 16 декабря рассмотрит по два протокола на Telegram и TikTok за запрещенный контент

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 16 декабря рассмотрит по два новых протокола в отношении Telegram и TikTok за отказ удалить запрещенный контент, компаниям грозит по 8 млн рублей штрафа. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило по два протокола в отношении Telegram и TikTok за отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание, которое им грозит, - 8 млн рублей штрафа", - сказали в суде.

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