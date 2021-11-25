Профицит перевалочных мощностей в тихоокеанских портах России достиг 133 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Профицит перевалочных мощностей в российских портах на тихоокеанском побережье достиг 133 млн тонн, и на Восточном полигоне РЖД сохраняется дефицит провозной способности, сообщила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская на VII Бизнес-форуме "Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы".

Участники форума "Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы" обсудили развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры Дальневосточного региона и ключевую роль "Восточного Порта" в осуществлении мультимодальных перевозок из Японии по Транссибирскому маршруту.

"Сейчас у нас создался очень большой профицит портовых перевалочных мощностей. Он достигает 133 млн тонн, в том числе по востоку страны - порядка 70 млн тонн. На Дальнем Востоке мы видим, что со стороны Российских железных дорог предпринимаются титанические усилия по обеспечению перевозок возросшего объема практически всех грузов - угольных, неугольных, а также контейнерных. К настоящему времени рост объемов отгрузки угля в адрес портов Дальнего Востока по сравнению с "непандемийным" 2019-м годом составил 11%, и это очень серьезный результат", - приводит слова Ольховской пресс-служба компании "Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК").

Ольховская также отметила высокий потенциал российско-японского сотрудничества в области мультимодальных перевозок. В качестве примера она привела реализацию частного инвестиционного проекта по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт", где применяется современное японское оборудование.

"У нас достаточно системное сотрудничество с Японией, как по производственной деятельности, так и по технологической. Проект третьей очереди Восточного порта, благодаря технологическому сотрудничеству с компаниями Marubeni и Mitsui Miike Machinery, оборудован высококачественной японской специализированной "угольной" техникой. <…> В том числе по итогам такого сотрудничества мы видим, что по перевалке мы достаточно хорошо прирастаем, и объем грузооборота порта в части японских потребителей достиг уже 42%" - добавила Ольховская.

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн.