В ЦБ сообщили, что объем операций россиян с цифровыми валютами составляет $5 млрд в год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей), но взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"Учитывая результаты исследований в области цифровых валют, проведенных за последние годы различными международными независимыми аналитическими компаниями, можно полагать, что российские пользователи являются одними из наиболее активных участников рынка цифровых валют. По оценкам крупных банков, опрошенных Банком России в июле 2021 года, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей)", - отмечается в докладе.

Банк России указывает, что в целом в настоящий момент взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной, вероятность проявления эффекта заражения, переходящего с рынка цифровых валют на ключевые финансовые рынки, низкая. "Однако стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка. Необходимо развивать мониторинг рынка для выявления тенденций, потенциально создающих риски для финансовой стабильности", - указывает регулятор.

ЦБ РФ напоминает, что операции с цифровыми валютами несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски из-за повышенного энергопотребления. Так, в докладе указано, что цифровые валюты благодаря своему анонимному характеру массово используются в преступной деятельности (отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма и так далее), снижая эффективность действующей в мире системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кроме того, может возникнуть риск перевода населением части своих сбережений в цифровые валюты (в первую очередь стейблкойны). "Эта проблема аналогична проблеме валютизации, когда резиденты страны предпочитают сберегать средства в наличной иностранной валюте. Но непрогнозируемые колебания цены цифровых валют в том числе не позволяют им стать надежным инструментом сбережений", - отмечает регулятор.