"Роснефть" построит трубопровод для транспортировки нефти с "Восток ойла"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" приступает к строительству нефтепровода для соединения месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Общая протяженность нефтепроводной системы составит около 770 км, сообщает компания.

Проект предполагает реконструкцию действующих объектов транспорта нефти Ванкорского кластера и строительство новых - на полуострове Таймыр. Всего трубопроводная система будет включать в себя семь нефтеперекачивающих станций (НПС). В компании поясняют, что уже определены "границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения".

"Для приема и хранения нефти в порту "Бухта Север" будет построен резервуарный парк, из которого товарную нефть будут перегружать на танкеры высокого ледового класса Arc7 для транспортировки по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки", - сообщает "Роснефть".

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам, перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.